Viaggi all'estero: l'Austria è ancora off limits per i parmigiani

Viaggiare da Parma verso l'Austria? Non è ancora possibile. I parmigiani e in generale tutti gli italiani rimarranno fuori. L'Austria infatti ha dato il via libera ai cittadini provenienti da tutti i Paesi confinanti: Germania, Liechtenstein, Svizzera, Slovacchia, Slovenia, Repubblica ceca e Ungheria. Nonostante l’invito dell’Ue a "non discriminare" le porte per gli italiani restano chiuse. Una decisione che il premier Conte ha definito "inaccettabile".

"Non è una decisione finale" ha dichiarato, in un'intervista al Corriere della Sera, il ministro degli Esteri austriaco Alexander Schallenberg, sottolineando che quella di non riaprire la frontiera"non è una decisione contro l'Italia, che è un Paese partner e amico". "Quello che abbiamo fatto oggi, ovvero riaprire le frontiere con sette Paesi confinanti ad eccezione dell'Italia, è stato solo un primo passo verso il ristabilimento della libertà di viaggiare in Europa".