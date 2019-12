Parma: botti vietati per Capodanno

Botti vietati a Parma per Capodanno. Lo dice il regolamento urbano, approvato dal Comune di Parma. "Botti, petardi e fuochi d’artificio saranno vietati in tutta la città, tutto l’anno, non solo a Capodanno" si legge in un passaggio del testo. I botti sono vietati in centro storico "dove siano presenti persone, animali, vicino ad abitazioni o ovunque possano recare disturbo, danno o molestia". Sono ammessi i giochi pirotecnici a basso rischio: stelline, bengala, fontane, vulcani e ghirlande. Consentite i petardi delle categorie F1 e F2, vietate le tipologie F3 e F4.