Covid-19, approvato il decreto Rilancio: "Parma sarà capitale della Cultura anche del 2021"

Parma sarà Capitale della Cultura anche nel 2021. Come annunciato nei giorni scorsi il Governo ha approvato il decreto Rilancio che prevede, tra le altre cose, anche l'estensione del titolo di Capitale della Cultura per la nostra città, considerata l'emergenza Covid-19 in corso.

"In considerazione della impossibilità di procedere alle iniziative previste per il 2020 - si legge nel testo del decreto approvato nella serata del 13 maggio - a causa dell’epidemia da COVID-19, si prevede un differimento dei termini all’anno 2021 del titolo di Capitale italiana della cultura. La procedura di selezione relativa al conferimento del titolo di Capitale italiana della cultura per l'anno 2021, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intende riferita all'anno 2022".