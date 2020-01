Parma Capitale della Cultura: le modifiche alla circolazione dei bus

TEP informa che in occasione dell'inaugurazione di Parma 2020, nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 gennaio alcune linee urbane ospiteranno concerti itineranti con l'organizzazione di Verdi OFF. I musicisti del Teatro Regio animeranno i bus cittadini con voce e strumenti per offrire ai passeggeri uno spettacolo memorabile.

Nel pomeriggio di domani, sabato 12 gennaio alle 16.30, si terrà la parata di inaugurazione che attraverserà la città dal Parco Ducale a Piazza Garibaldi. Chi vorrà partecipare potrà raggiungere il punto di ritrovo della sfilata (Parco Ducale, lato via Kennedy/via Pasini) in bus con le linee 3, 4, 5, 7 e 23.

Festività di S.Ilario: corse bis urbane sospese

In occasione della festività di S. Ilario, Patrono di Parma, lunedì 13 Gennaio, i trasporti pubblici urbani di Parma osserveranno il normale servizio feriale, fatta eccezione per le corse bis scolastiche che saranno sospese.

Saranno sospese anche le corse scolastiche che collegano le principali località extraurbane al centro città.