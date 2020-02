Parma Capitale della Cultura 2020: le iniziative nei Nidi e nella Scuole dell’Infanzia

“Costruire, ideare, formare” con tre parole chiave l’Assessora alla Scuola del Comune di Parma Ines Seletti ha presentato il programma che l’Assessorato all’Educazione promuoverà a Parma nell’anno di Capitale Italiana della Cultura. Seminari, laboratori, percorsi educativi sia per i piccoli che per le famiglie lungo tutto il 2020 e due giornate di riflessione sui temi dell’inclusione, dell’integrazione e dell’identità internazionale. “Le esperienze e i saperi del settore educativo porteranno il

loro valore culturale dentro e fuori i servizi. Offriremo occasioni per viverli nel territorio, nel segno della valorizzazione di una cultura che vuole essere internazionale e ricca di diversità”.

“La città è dei bambini” è il titolo di un ricchissimo palinsesto che sarà rivolto per tutto il 2020 ai bambini e bambine dagli 0 ai 6 anni e alle loro famiglie e prevederà numerosi eventi, che si realizzeranno in luoghi diversi della città. All’interno di questo progetto sono tre i percorsi presentati pensati, progettati e organizzati dal Settore Servizi Educativi del Comune di Parma, di ParmaInfanzia e del Coordinamento Pedagogico territoriale, sia in città che in Provincia.

“Il primo percorso del progetto approfondirà le tematiche legate a “Culture Città Relazioni”: - “La Città InCartata”: attraverso la chiave d’accesso della carta sarà costruita una città nuova a misura di sogno. “ ha spiegato Ivonne Coruzzi Coordinatrice pedagogica Scuole d'infanzia. I laboratori, indirizzati a bambini e famiglie in differenti luoghi della città nel mese di giugno, prevedono la partecipazione dei servizi per l’infanzia inseriti nel territorio. Ciascuno degli eventi sarà accompagnato dalla proiezione di un video sui valori, relazioni e scambi nei servizi educativi.

Nel secondo percorso illustrato da Lisa Bertolini Responsabile Nidi d’Infanzia il tema de “L’infanzia costruisce cultura” vedrà coinvolto tutto il territorio provinciale attraverso eventi di differente natura pensati e progettati dai Coordinatori pedagogici dei distretti di Parma, Fidenza, Sud-Est e Valtaro Valceno.”La cultura dell’infanzia dei servizi rimane

spesso un patrimonio interno. L’iniziativa vedrà espresse nelle varie iniziative le competenze del Coordinamento Pedagogico Territoriale, declinate secondo gli elementi trasversali a tutti i distretti, ma realizzate immergendosi nelle differenze e nei luoghi dei diversi distretti”.

L’ultimo appuntamento “L’educazione fa la D!fferenza”, illustrato da Andrea Pezzatini coordinatore di Parmainfanzia ha scelto come tema centrale quello della cultura della differenza affrontato attraverso l’utilizzo di differenti linguaggi espressivi, uno per ogni mese dell’anno, coinvolgendo, anche in questo caso i servizi per l’infanzia della città di

Parma e la loro grande storia e le lenti della poesia, della musica, del teatro e del cinema. Ad ogni mese l’appuntamento per bambini e famiglie sarà all’interno dei servizi educativi e al di fuori in un luogo aperto della città.

Comune di Parma

Anche due Seminari formativi in programma, che si realizzeranno nei mesi di febbraio e marzo.

● Martedì 25 febbraio, con inizio alle ore 9.30, presso l’APE Parma Museo – via Farini 32/A: si terrà l’incontro formativo “Allargare lo sguardo: Visioni, Pensieri e Azioni per un’Educazione Internazionale Inclusiva”. Il pedagogista Dimitri Argiropoulos, dell’Università di Parma che lo ha sottolineato come l’appuntamento “porterà a Parma esperienze e personalità che possono rappresentare l’intercultura nelle diverse esperienze d’Europa”. Evento inserito nel progetto “Centro Internazionale Micheli” che il l’Assessorato all’Educazione del Comune di Parma in sinergia con Università degli Studi di Parma, l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna – Ambito territoriale di Parma e Piacenza, il Collegio Europeo di Parma, l’Istituto Comprensivo “Micheli”, il Liceo Linguistico “Marconi”, l’ITIS e con il coordinamento del dottor Carlo Cipollone, già direttore della Scuola per l’Europa di Parma.

L’evento sarà l’occasione per valorizzare i principi basilari per realizzare una scuola ed una società inclusive, in grado di modificare e perfezionare i propri stili culturali, educativi, linguistici e sociali partendo dalle differenze intese come risorse preziose. Generare un’identità internazionale diventa l’obiettivo da conseguire per realizzare una realtà inclusiva.

● Giovedì 26 marzo, alle ore 14.15, presso l’Auditorium Scuola “Cocconi” – Piazzale Picelli 3 il secondo convegno “Crescere insieme uguali e diversi. Il progetto Scuole e Culture del Mondo compie 18 anni”, realizzato nell’ambito del Progetto inter-istituzionale “Scuole e Culture del Mondo” di cui il Comune di Parma è ente capofila e che si occupa,

grazie alle sue diverse attività, dell’integrazione degli alunni stranieri nelle scuole di Parma e Provincia. La coordinatrice di Mediagroup, Annamaria Cavalli, ha spiegato “è lungo e ricco il percorso dei facilitatori linguistici e dei mediatori culturali che in tanti anni hanno coadiuvate le attività dentro i servizi. Il Convegno ne mostrerà per la prima volta gli aspetti fuori dalle aule”.