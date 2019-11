Parma Capitale della Cultura: arriva un milione di euro dal Cipe

Il Cipe ha dato il via libera all'assegnazione di un milione di euro per la città di Parma, quale Capitale italiana della cultura 2020. Le risorse, si legge nella nota del Cipe, sono poste a carico del FSC 2014-2020. Il Cipe ha approvato anche la riprogrammazione del Programma Operativo Complementare al PON Cultura e Sviluppo 2014-2020, assegnando al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo risorse per un importo totale pari a euro 44,898 milioni di euro. Il Comitato ha altresì approvato la modifica dei termini per la sottoscrizione degli Accordi di Programma Quadro finalizzati all'attuazione della Strategia nazionale per le aree interne del Paese.