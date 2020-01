Parma Capitale Italiana della Cultura 2020: ecco come partecipare alla passeggiata inaugurale

Il corteo People of Parma, che inaugurerà Parma Capitale Italiana della Cultura 2020 per le strade della città, partirà, sabato 11 gennaio, alle ore 16.30, dal Parco Ducale e percorrerà via D’Azeglio, Ponte di Mezzo e via Mazzini fino a Piazza Garibaldi, accompagnato da bande e artisti che animeranno il percorso con performance e musica trasformando la parata in una grande festa per celebrare la bellezza di Parma e il suo anno da Capitale Italiana della Cultura.

La festa si concluderà in Piazza Garibaldi con il saluto del sindaco Federico Pizzarotti e con uno spettacolare videomapping a cui seguirà il lancio del jingle di Parma 2020, composto dal cantautore e pianista Raphael Gualazzi.

Ecco alcune info pratiche che ti potranno essere utili per partecipare al meglio all’iniziativa:

il punto di ritrovo è fissato per le ore 16 presso il Parco Ducale (lato via Kennedy – via Pasini): come mostra la cartina allegata tutti gli ingressi saranno aperti e si potrà quindi accedere da dove si preferisce. I partecipanti, come indicato in cartina, saranno suddivisi in quattro diverse zone contrassegnate dalle lettere A, B, C e D. E' consigliabile recarsi al Parco Ducale con mezzi pubblici o a piedi. Per chi decidesse comunque di spostarsi in auto nella cartina sono segnati alcuni dei principali parcheggi presenti nelle vicinanze. Per chi viene da fuori Parma in auto si suggerisce di usufruire dei parcheggi scambiatori presenti in città ben collegati con le linee urbane di autobus; è in vigore per tutta la giornata una speciale tariffa giornaliera per parcheggiare e utilizzare qualsiasi autobus della rete urbana.

Info: http://www.tep.pr.it/servizi_speciali/parcheggi_scambiatori/default.aspx

Per partecipare alla passeggiata inaugurale è consigliato indossare qualcosa di giallo

Si ricorda, inoltre, che dalle ore 16 alle ore 18 è stata istituita la chiusura del traffico veicolare (compresi i mezzi pubblici) tra Barriera Repubblica e Barriera San Croce, con conseguente deviazione dei mezzi.





