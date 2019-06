Parma Color Run: le modifiche alla viabilità

Parma Color Run. Ecco le modifiche alla viabilità

Dalle ore 08:00 alle ore 23:00 del 9 Giugno 2019

Viale Solferino – da Via Pozzuolo del Friuli a Via Cima Palone

Strada della Repubblica civ.57

Destituzione di tutti gli stalli di sosta e contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata eccetto mezzi accreditati.

Viale Toscanini civ.2 (marciapiede). Destituzione di tutti gli stalli di sosta ciclomotori e motocicli e contestuale, istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata eccetto mezzi accreditati. Viale S.Michele da intersezione Viale Campanini (Bretella Pier Maria Rossi) per

un’estensione di 100 ml in direzione Sud. Destituzione di tutti gli stalli di sosta e contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati eccetto mezzi accreditati.

Dalle ore 10:00 alle ore 20:00 del 9 giugno 2019 :

Via Passo Buole – da Stradone Martiri della Libertà a ingresso Parco Cittadella

Via Pizzi – da via Godi a Viale Solferino

Via Pizzi solo lato Nord, da Via Godi per 20ml in direzione Est

Borgo del Correggio – da Strada Saffi a Via Petrarca.

Strada Mazzini

Strada della Repubblica

Viale S.Michele

Viale Solferino – da Via Pizzi a Piazzale XXV Aprile

Piazzale XXV Aprile

Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati per tutti i veicoli.

Domenica 9 giugno 2019 :

dalle ore 13:00 alle ore 20:00 cessate esigenze :

Viale Solferino – da Via Pozzuolo del Friuli a Via Cima Palone

Viale S.Michele

Istituzione del divieto di circolazione.

Piazza Garibaldi lato Sud

Restringimento di carreggiata.

dalle ore 14:00 alle ore 20:00 a cessate esigenze :

Stradone Martiri della Libertà

Viale Toscanini

Istituzione del divieto di circolazione.

Dalle ore 16:00 alle ore 20:00 e comunque fino a cessate esigenze:

Istituzione del divieto di circolazione per tutti i veicoli con esclusione dei

mezzi di soccorso, di emergenza ed accreditati, al transito della

manifestazione, per i tratti stradali di seguito elencati con contestuale

istituzione del senso unico alternato nelle relative strade afferenti:

Via Pizzi

Viale Solferino – da Via Pizzi a Piazzale XXV Aprile

Piazzale XXV Aprile

Strada Farini da Stradone Martiri della Libertà a Strada al Ponte

Caprazzucca

Strada al Ponte Caprazzucca

Viale Toscanini

Strada Mazzini

Piazza Garibaldi

Strada della Repubblica

Viale S.Michele

Stradone Martiri della Libertà

Via delle Rimembranze – intersezione Via Passo Buole

Istituzione del divieto di circolazione.

Borgo Padre Onorio – da M. A.M. Adorni a Via Groppi

Inversione del senso di marcia con nuova direzione di percorrenza SudNord

Strada alla Pilotta:

Istituzione del divieto di fermata eccetto Taxi ed invalidi.

Viale Toschi – lato Est:

Istituzione del divieto di sosta 0-24 eccetto Taxi.

Spostamento dell’attuale area di stazionamento TAXI di Str. Mazzini in Strada alla Pilotta e Viale Toschi lato Est.

• Destituzione delle corsie preferenziali di Viale Toscanini, Viale Mariotti, Strada

della Repubblica, Strada XXII Luglio e contestuale spegnimento del sistema di rilevamento elettronico dei transiti (dalle 07:30 alle 19:30 del 09/06/2019).

• Destituzione della Z.T.L. 1 di Via Corso Corsi, Borgo Valorio e Via Dalmazia.

• Destituzione del sistema di rilevamento dei transiti in Z.T.L. Viale Toscanini, Viale

Mariotti, Strada XXII Luglio e Piazzale Salvo d’Acquisto (dalle 07:30 alle 19:30 del 09/06/2019).

• Destituzione dell’isola ambientale di Borgo S.Chiara, Borgo Tommasini e Via Sauro e contestuale spegnimento del sistema di rilevamento dei transiti in isola ambientale (dalle ore 14 alle ore 21 del 09/06/2019).

• Sarà consentito ai residenti della Zona 1 al transito in ZTL 1 ed isola ambientale relativa alla ZTL1

Istituzione del senso unico alternato per i seguenti tratti stradali:

• Via D. Maria Villa

• Via Rondizzoni

• Via Pozzuolo del Friuli

• Via Pietro Migliori

• Via Cima Palone

• Via Racagni da Stradone M. Libertà a Via Passo Buole

• Via Nervesa

• Via Vitali

• Via C.Rondani

• Borgo Felino da Vicolo dei Mulini a Strada Farini

• P.le Santa Fiora

• Via Cantelli

• Borgo Masnovo

• Strada Conservatorio – da P.le Boito a Strada al Ponte Caprazzucca

• Via E. Duse

• Via Carducci

• Borgo della Cavallerizza

• Borgo S.Ambrogio

• Borgo XX Marzo

• Via Bruno Longhi

• Via Cairoli

• Borgo S.Biagio

• Via Petrarca

• Borgo e Piazzale S.Stefano

• Borgo del Correggio

• Strada Saffi da Strada della Repubblica a Borgo Retto

• Borgo Valorio

• Borgo San Vitale

• Borgo G.Tommasini da strada della Repubblica a Borgo S.Chiara

• Strada XX Luglio da Strada della Repubblica a Borgo S.Chiara

L’Azienda TEP SpA provvederà alla deviazione dei bus interessati, dando opportuna comunicazione dei percorsi alternativi delle linee di trasporto pubblico locale alla cittadinanza. Dovrà sempre consentito l’accesso ai mezzi di soccorso ed emergenza. Sarà inoltre consentito l’accesso ai mezzi Iren Ambiente e che operano per conto di Iren Ambiente, per servizi di pulizia strade e raccolta rifiuti, unicamente in caso di emergenza e/o comprovata necessità

La Polizia Municipale potrà adottare misure di regolamentazione del traffico non previste nella presente ordinanza che si rendessero opportune per un corretto svolgimento delle manifestazioni e per limitare i disagi alla circolazione veicolare.