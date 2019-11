Parma contro la violenza sulle donne: i Maschi che s'immischiano sotto ai portici del Grano

Parma si mobilita contro la violenza sulle donne. I Maschi che s'immischiano hanno portato in piazza, sotto ai portici del Grano, circa un migliaio di persone che hanno portato solidarietà alle vittime della violenza maschile e hanno offerto un momento per riflettere su una della tematiche più emergenziali degli ultimi anni. Dopo un saluto con le sardine - che, in piazza Duomo, hanno portato circa 10 mila persone a manifestare contro la Lega e Salvini -