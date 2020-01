Parma designata sede dell’Assemblea Anci 2020

Si è concluso oggi a Roma il Consiglio Nazionale dell’Anci alla presenza di numerosi sindaci e del presidente Antonio Decaro, che lo ha definito “tra i più partecipati ” degli ultimi anni. Tra le decisioni prese vi è stata la designazione della sede che ospiterà la XXXVII Assemblea annuale Anci nell’autunno 2020: all’unanimità la scelta è ricaduta su Parma, Capitale Italiana della Cultura e, ora, anche centro in cui si ritroveranno tutte le fasce tricolore d’Italia, per un appuntamento di grande rilievo nazionale. L’Assemblea si svolgerà presso le Fiere di Parma.

Il commento del sindaco Pizzarotti.

“Oggi il Consiglio Nazionale dell’Anci ha votato all’unanimità Parma come prossima sede dell’Assemblea nazionale di tutti i Sindaci italiani. Nell’anno in cui è diventata Capitale della Cultura e ha visto la presenza del Presidente della Repubblica Mattarella, la città sarà anche il centro di ritrovo di tutti i Sindaci italiani e non solo. La città tornerà a essere al centro della politica nazionale. Per lungo tempo ho coltivato questo desiderio, e finalmente l’impegno ha prodotto i suoi frutti. Per alcuni giorni Parma diventerà il simbolo della Fascia Tricolore: ci faremo trovare pronti per l’appuntamento, daremo la possibilità a tutti i Sindaci italiani di conoscere l’ospitalità, la bellezza, la qualità e i servizi della Capitale della Cultura. L’appuntamento, infine, sarà l’occasione per rilanciare temi fondamentali per le città: più investimenti nelle periferie, più fondi ai Comuni, politiche di sviluppo sostenibile e ambientale. Metteremo al centro dell’agenda il rilancio delle nostre città, e lo faremo proprio a Parma”.