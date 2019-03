Parma, Donna Moderna lancia 'Corri con noi'

Donna Moderna, il brand del Gruppo Mondadori leader nel segmento dei femminili, lancia Corri con noi.

Dopo il grande successo di Donna Moderna Negev Adventure – l’iniziativa rivolta a tutte coloro che hanno voluto superare i propri limiti nella corsa – il brand intende rafforzare la community che ruota attorno alla passione per il running. Perché la corsa? Perché non è solo uno sport ma aiuta a rendere le donne consapevoli delle loro potenzialità, della loro forza, le rende più sicure, migliora l’umore e allontana lo stress giornaliero.

Se si vuol far parte della runner crew di Donna Moderna e trovare un gruppo di amiche con cui correre, a partire da questo mese Donna Moderna propone a Parma un allenamento a settimana a partire dal 25 marzo al Parco Ducale: tutti i lunedì alle 18.30 a partire dal 25 marzo.

Gli allenamenti in altre 6 città italiane oltre a Parma, (Milano, Torino, Padova, Pescara, Palermo e Catania) daranno l’opportunità di iscriversi a gare a carattere nazionale per ritrovarsi insieme ed affrontare nuove sfide oltre alla possibilità di partecipare in prima persona, con il team del magazine alla corsa finale Iriki Adventure in Marocco.

In ciascuna città ci sarà l’occasione di confrontarsi con una delle cinque runner della Donna Moderna Negev Adventure che diventano ambassador dell’iniziativa: Elisa Adorni, Arianna Bianchini, Eleonora Suizzo, Francesca Valassi, Federica Verdoya.

Le atlete potranno condividere con le partecipanti le emozioni della loro impresa, il loro percorso di crescita e i valori di aggregazione di Donna Moderna. Il programma comprende un totale di 28 allenamenti totali in ogni città (da marzo a metà luglio e da settembre a novembre).

I partecipanti suddivisi in 4 gruppi sulla base del livello di preparazione e seguiti da un coach qualificato, si alleneranno regolarmente di settimana in settimana.

Chi si iscriverà (pagando la quota totale di 35 euro per 28 allenamenti e allegando il certificato medico), avrà diritto ad un kit con maglia e sacca personalizzati Corri con noi oltre a sconti ad hoc per iscriversi a 5 gare nazionali per tutti i livelli di allenamento e ritrovarsi insieme per creare spirito di squadra in tutta Italia (28 aprile Padova Half Marathon, 11 maggio Capo D’Orlando, 13 luglio Bettelmatt Val Formazza, 6 settembre Roma by Night e 22 settembre Hipporun Torino).

Inoltre ci sarà la possibilità di iscriversi alla corsa in Marocco a condizioni agevolate.

La sfida finale, si terrà nel deserto del Marocco dal 19 al 30 ottobre: 50 miglia organizzata tra le dune dell’Erg Chegaga con quattro tappe su fondo diverso ogni giorno. Percorsi mossi e sfidanti, orizzonti che continuano a cambiare, tramonti mozzafiato: è questa l’esperienza che le partecipanti potranno vivere partecipando a questa corsa.

Le ambassador del 2018 insieme alle cinque nuove che il brand individuerà nell’arco dell’iniziativa di quest’anno, con il direttore di Donna Moderna, saranno le madrine dell’iniziativa.

L’Iriki Adventure è aperta a tutte le donne, runner esperte e principianti l’importante è presentare al momento dell’iscrizione il certificato agonistico. Sono quattro i giorni di gara e due dedicati alla scoperta del territorio.

Sarà possibile seguire l’iniziativa su tutti i canali social del brand con l’hashtag ufficiale #corriconnoi. Inoltre il magazine racconterà gli allenamenti e le gare nazionali.

Il sito, con lo speciale Donnamoderna.com/corriconnoi seguirà gli allenamenti sul territorio con tutte le informazioni per iscriversi alle tappe e per partecipare all’esperienza in Marocco, facendo vivere le emozioni delle runner con un live coverage.