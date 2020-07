Parma e Busseto insieme per le politiche giovanili

Le Politiche Giovanili del Comune di Parma come buona prassi per creare collaborazioni e opportunità importanti per i ragazzi del territorio. Questa mattina, presso l'Informagiovani di via Melloni, la conferenza stampa di presentazione della collaborazione tra i Comuni di Parma e Busseto sul fronte Politiche Giovanili. Presenti alla conferenza stampa Leonardo Spadi Consigliere Incaricato alla Partecipazione Giovanile del Comune di Parma e Marzia Marchesi, Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Busseto.

Il Consigliere Spadi ha aperto la conferenza: “Coinvolgere i giovani del territorio parmense nei progetti della nostra città ed essere per loro un punto di riferimento è per noi molto importante. Quando il Comune di Busseto ci ha chiesto di collaborare sull’asse Politiche Giovanili ci siamo attivati subito con grande entusiasmo. Vogliamo che questi primi strumenti che metteremo a sistema per i giovani di Busseto siano solo l’inizio per creare nuove e ricche contaminazioni. Vorremmo aprire questa opportunità anche ai Comuni limitrofi della provincia per attuare azioni volte allo sviluppo del nostro territorio in ambito giovanile”.

Per l’assessore Marchesi questa collaborazione è di grande prestigio per il Comune di Busseto:” Vogliamo che i nostri giovani possano avere opportunità nuove e accedere alle stesse risorse che hanno i ragazzi e le ragazze della città. Diventeremo anche noi una risorsa: abbiamo tante collaborazioni sul territorio che possono essere risorse anche per i ragazzi di Parma. Iniziamo con l’introduzione della YoungERcard e l’inserimento del link dell’Informagiovani di Parma nel nostro portale e da qui ha inizio la nostra avventura. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo”.

Grazie alla sinergia tra gli assessorati alle Politiche Giovanili dei rispettivi Comuni, anche a Bussetto sarà attiva la youngERcard, la tessera gratuita della Regione Emilia Romagna dedicata ai giovani dai 14 ai 29 anni che abitano, studiano e lavorano in Emilia-Romagna. La youngERcard permette di avere una serie di agevolazioni per la fruizione di servizi culturali e sportivi (come teatri, cinema e palestre) e sconti presso numerosi esercizi commerciali.

La youngERcard è anche una carta di cittadinanza attiva che promuove la partecipazione dei giovani a progetti di volontariato organizzati in collaborazione con enti locali, associazioni, università, scuole, polisportive, circoli, cooperative sociali. Impegnando alcune ore di tempo libero in attività di interesse ambientale, sociale, culturale, sportivo, assistenziale, ricreativo è possibile dare un contributo importante alla comunità in cui si vive. Per ricompensare la disponibilità offerta, sono previsti premi al termine del percorso svolto.

La carta verrà distribuita gratuitamente a tutti i ragazzi di Busseto che ne faranno richiesta, attraverso la registrazione online al sito http://www.youngercard.it, recandosi in un punto di distribuzione consultando l’elenco sul sito, oppure navigando all'interno della youngErmap, sempre nel sito. Una volta compilata la modulistica sarà possibile ritirare la card.

A Busseto le card saranno in distribuzione presso lo IAT in Piazza Giuseppe Verdi da Martedi a Domenica dalle 9.30 - 13 e 15 – 18.30 mentre a Parma ci si può rivolgere all’InformaGiovani in via Melloni 1/b (lunedì e mercoledì: 10-13 e 15-18.30 - Martedì, Giovedì e Venerdì: 15.00 - 18.30 )

Da venerdì 17 Luglio sarà inoltre presente sulla pagina web del Comune di Busseto il link del portale Informagiovani Parma. Un ulteriore strumento a disposizione dei giovani cittadini bussetani per scoprire le opportunità del proprio territorio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Saranno infine caricate sulla bacheca on line di InformaGiovani di Parma le offerte di lavoro provenienti dalle realtà economiche di Busset