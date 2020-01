Parma E-Lab: attivati sette assegni di ricerca per il “Laboratorio regionale per l’imprenditorialità”

Sette assegni di ricerca sono stati attivati all’Università di Parma per il progetto di ricerca PARMA E-LAB nell’ambito del nuovo Laboratorio regionale per l’imprenditorialità: questo il risultato ottenuto da parte dei Dipartimenti di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale e di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche e dei Centri interdipartimentali CIPACK e SITEIA.PARMA del Tecnopolo di Parma nel bando dedicato del Programma operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020.

La Regione Emilia-Romagna infatti, con le risorse del Fondo Sociale Europeo, ha investito 780.000 euro per finanziare 30 assegni di ricerca a livello regionale per sostenere processi di creazione di impresa con la finalità di produrre ulteriori opportunità per valorizzare pienamente gli esiti della ricerca e per ampliare la base occupazionale regionale.

Le attività formative di PARMA E-LAB, che avrà la durata di un anno, saranno rivolte in primis agli assegnisti beneficiari dei progetti, ma anche a tutti coloro che possono essere interessati alle tematiche sviluppate nel Laboratorio.

PARMA E-LAB nasce dunque con l’intento di valorizzare la cultura dell’imprenditorialità delle giovani generazioni offrendo loro spazi e servizi che consentano di sviluppare la propria idea di impresa nell’ambito dei seguenti progetti di ricerca dedicati:

Spray4Pack - Materiale innovativo, edibile e biodegradabile derivante da sottoprodotti agroalimentari per l’applicazione nel settore del packaging e degli integratori alimentari, in un’ottica di economia circolare e riduzione degli sprechi (1 assegno – coordinatore prof. Claudio Corradini)

P-TERAN - Design e sintesi di PNA per nuovi approcci TERapeutici basati sul targeting di Acidi Nucleici (1 assegno - coordinatore prof. Roberto Corradini)

SUV.T (Solid Ultra Violet Treatment) - realizzazione di impianti per l’abbattimento microbiologico superficiale di alimenti solidi attraverso irraggiamento UV (2 assegni - coordinatori proff. Erasmo Neviani e Roberto Montanari)

EcoHPP-Pack - Studio e applicazione del trattamento ad alta pressione su innovativi packaging ecosostenibili per garantire sicurezza, qualità e lunga shelf life ai prodotti alimentari (2 assegni - coordinatore prof. Giuseppe Vignali)

BatNet - Network di controllo per sistemi di batterie ioniche innovative (1 assegno - coordinatore prof. Daniele Pontiroli).

Ogni progetto di ricerca vedrà il coinvolgimento di diversi soggetti pubblici e privati del territorio nazionale e internazionale e la creazione di team scientifici che attraversano i diversi ambiti della ricerca, dando così origine al carattere della trasversalità delle competenze e dei saperi che contraddistingue da sempre l’Ateneo di Parma.

Complessivamente il progetto PARMA E-LAB, grazie al supporto della UO Ricerca e Trasferimento tecnologico e in raccordo con gli uffici regionali e di ART-ER,renderà disponibili interventi formativi di rafforzamento delle competenze gestionali e manageriali e opportunità e servizi di accompagnamento in itinere e tutoraggio, nonché azioni di sostegno e accompagnamento al mercato.