Parma Estate 2020”: pubblicato l'avviso per il cartellone di attività culturali dal 15 giugno al 15 settembre

Per riavvicinare i cittadini alla fruizione del patrimonio culturale e storico-artistico della città, dopo il più difficile momento di epidemia sanitaria che il nostro Paese sta attraversando, e garantire momenti di svago per adulti e bambini, che possano essere realizzati in piena sicurezza, l’assessorato alla Cultura del Comune di Parma promuove “Parma Estate 2020”, un cartellone di eventi, attività, manifestazioni e spettacoli organizzati, indicativamente, nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre.

Coerentemente con la necessità di evitare assembramenti, e creare occasioni di svago e divertimento di cui possano beneficiare bambini, anziani, famiglie, si privilegeranno attività localizzate in spazi pubblici all’aperto, diffuse nei quartieri, per un numero di spettatori contenuto, possibilmente replicati più volte per garantire la massima partecipazione.

L'avviso esplorativo per progetti artistico – culturali da inserire nella programmazione è pubblicato al link https://www.comune.parma.it/comune/avvisi-pubblici/Avviso-esplorativo-per-progetti-artistico-culturali-da-inserire-nel-cartellone-Parma-Estate-2020_m1045.aspx e ha lo scopo di raccogliere e valutare il maggior numero possibile di proposte e di consultare il maggior numero di soggetti interessati a partecipare al cartellone di “Parma Estate 2020”.

Le proposte culturali dovranno essere inviate al Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territorio, a mezzo posta elettronica certificata comunediparma@postemailcertificata.it (e per conoscenza all’indirizzo e-mail info.cultura@comune.parma.it) entro le ore 12:00 del 5 giugno 2020 (in caso di disponibilità finanziaria, saranno valutabili ulteriori progetti pervenuti entro e non oltre il 30 giugno 2020 con le medesime modalità).

Per informazioni: telefonare, dalle 10 alle 13, dal lunedì al venerdì, al numero 0521-218406 o scrivere all'indirizzo di posta elettronica info.cultura@comune.parma.it.

