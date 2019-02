Parma-Napoli, il derby del gusto con il ministro Centinaio

La partita di campionato Parma-Napoli in programma domenica 24 febbraio sarà anche un derby del gusto DOP. Allo stadio “Tardini” si giocherà una doppia sfida: l’una sportiva e l’altra gastronomica tra i prodotti di eccellenza sull’asse Campania-Emilia Romagna, a latere del terreno di gioco. In campo la Mozzarella di Bufala Campana, la Ricotta di Bufala Campana, il Prosciutto di Parma e il Parmigiano Reggiano con i rispettivi Consorzi di Tutela per un match all’ultima fetta.

Prima dell’incontro, infatti, nell’area vip lounge dello stadio sarà allestito il campo di sfida a base di trecce, bocconcini e taglieri, con autorità, istituzioni e giornalisti. Un parterre d’eccezione: all’iniziativa parteciperanno il ministro delle Politiche agricole Gian Marco Centinaio, grande tifoso del Parma, il presidente del Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana DOP Domenico Raimondo, il presidente del Consorzio di Tutela Ricotta di Bufala Campana DOP Benito La Vecchia, il presidente del Consorzio di Tutela Prosciutto di Parma DOP Vittorio Capanna e il presidente del Consorzio di Tutela Parmigiano Reggiano DOP Nicola Bertinelli.

Lo sport diventa un’occasione e un veicolo anche di dialogo e di promozione delle eccellenze dei territori. L’iniziativa, che si inserisce nella cornice della partita di Serie A, rafforza il legame che c’è tra i nostri Consorzi di Tutela e sarà una vetrina del meglio del Made in Italy agroalimentare, commenta il presidente Raimondo.

Partecipiamo con piacere a questa iniziativa che valorizza le nostre produzioni di qualità nel segno dello sport. È bello infatti vedere come una partita di calcio possa talvolta unire due territori diversi ma altrettanto ricchi di tradizioni e sapori di eccellenza, dichiara il presidente Capanna.