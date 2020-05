Parma riapre dopo due mesi e mezzo di lockdown

Dopo due mesi e mezzo di lockdown Parma riapre. Nella mattinata di lunedì 18 maggio, infatti, i parmigiani sono tornati nelle strade: sono in tanti quelli che hanno approfittato della scadenza di oggi per tornare in strada, andare al bar, dal parrucchiere e nei negozi di abbigliamento. Sono soprattutto questi, nelle strade del centro storico, ad essere affollati.

Tutti i clienti sono rigorosamente in fila al di fuori dei negozi ed indossano la mascherina. Entreranno uno alla volta o comunque in un numero tale che consenta di rispettare le misure di distanziamento all'interno degli edifici. Anche i parrucchieri e i bar hanno riaperto: già dalle prime ore della mattina sono arrivati i primi clienti, che avevano prenotato nei giorni scorsi per il taglio della barba, per un taglio o per uno shampoo. Tantissimi parmigiani hanno ripreso le biciclette ed hanno affollato il centro storico: molti hanno scelto anche di sostare nelle aree verdi della città.