Parma sbarca in tv: doppio appuntamento per celebrare la capitale della Cultura

Doppio appuntamento in tv per questa sera per la nostra città. Alle 21.10 su Real Time andrà in onda la sfida di pasticceria 'Cake Star'. Chef Damiano Carrara e Katia Follesa ci porteranno alla scoperta delle migliori pasticcerie della nostra città. Alle 23.15 su Rai5 sarà Parma Capitale Italiana della Cultura 2020+21 la protagonista della puntata di 'Save the date', il magazine di Rai Cultura che ogni settimana presenta gli appuntamenti più importanti della scena culturale italiana. 'Save The Date' va in onda tutti i venerdì sera su rai5 a partire dalle 23.15 e in replica su Rai 3 nei giorni successivi e rimangono disponibili su Raiplay nella pagina dedicata del programma.

Un approfondimento sull'offerta culturale 2della città con l'assessore alla Cultura Michele Guerra e Natalia Maramotti, presidente di Destinazione Turistica Emilia, per Emilia2020+2021. Ogni puntata propone rubriche che spaziano dal mondo della lirica alla prosa, dal design alla danza, con uno sguardo rivolto anche ai festival e agli eventi di maggior rilievo.