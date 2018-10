Ottima notizia per tutti i parmigiani: Parma è la seconda città più green d'Italia. Davanti a noi solo Mantova. L'indagine Ecosistema Urbano di Legambiente, pubblicata oggi dal Sole 24 Ore, rivela che la nostra città si è classificata in seconda posizione, sul podio con ottime performance per quanto riguarda aria, acqua, rifiuti ed energia. La terza classifica è Bolzano, da sempre ai vertici delle classifiche sulle città green. L'indagine è basata su 17 parametri raggruppati in 5 macroaree: aria, acqua, rifiuti, trasporti, ambiente, energia.