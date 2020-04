Parma, seconda erogazione dei buoni spesa: tutti gli aggiornamenti

Si è concluso ieri, mercoledì 29 aprile alle 13.30, il termine per la presentazione delle domande della seconda erogazione dei buoni spesa per nuclei famigliari esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid – 19. Sono state oltre 1.700 le domande presentate in questa seconda fase.

Nel corso della prima fase, dal 3 al 10 aprile, sono state elaborate 4.888 domande. Di queste, 1.604 non sono state ammesse. Rispetto alle cause che non hanno consentito di ammettere le richieste, il 44% delle esclusioni riguarda domande ripetute o presentate da componenti dello stesso nucleo, il 50% l’assenza dei requisiti previsti e il 6% per difficoltà di varia natura nell’utilizzo dei buoni che hanno consigliato di fornire una risposta più adeguata tramite i pacchi spesa.

Delle 3.284 richieste validate, 2.469 hanno visto l’erogazione di buoni elettronici utilizzabile tramite APP e 815 di buoni cartacei consegnati a domicilio grazie ai volontari della protezione civile.

Le risorse erogate sono quindi € 654.160,00 a cui si aggiunge la distribuzione di 685 pacchi spesa consegnati a casa anche in questo caso dai volontari della protezione civile. Con il residuo a disposizione è stata riaperta la seconda fase di erogazione (dal 28 al 29 aprile) per dare la possibilità anche a nuovi nuclei di fare domanda.

In relazione alle domande già validate che hanno ricevuto il buono settimanale o quindicinale nella prima fase di erogazione, si procederà come segue:

I nuclei che hanno ricevuto buono quindicinale su Smartphone, avranno un secondo accredito sempre sull’APP di € 40 per i nuclei unipersonali, € 60 per i nuclei di due persone, € 100 per tutti gli altri; Tutti i nuclei che hanno ricevuto buono quindicinale cartaceo, avranno un pacco spesa a domicilio;

Rimangono attivi i numeri 0521/ 218970 - 339/ 6859982 prioritariamente per i cittadini che si trovano in condizioni di bisogno alimentare (o di farmaci) e non possono muoversi da casa per fare spesa e necessitano quindi di un servizio di spesa/generi alimentari a domicilio.

Per emergenze alimentari estreme è possibile fare riferimento a questi stessi numeri o ai poli territoriali a partire dal mese di maggio.

I buoni sono prodotti da EDENRED, Società con cui il Comune ha stipulato un accordo per la gestione dei Buoni Spesa.

Per l’utilizzo dei buoni in formato elettronico dovrà essere scaricata l’APP telefonica Ticket Restaurant Mobile, attivabile seguendo le istruzioni dell’apposito manuale di Edenred, inserito in calce alla notizia, unitamente all’elenco degli esercizi commerciali abilitati aggiornato al 30 aprile.