Parma secondo comune più efficiente d'Italia, Pizzarotti: "Quel che abbiamo fatto qui si può fare anche in Italia"

Secondo l’Osservatorio uscito oggi sui Conti Pubblici dell’Università Cattolica di Milano, che si basa sui “fabbisogni standard” calcolati tenendo conto delle dimensioni del territorio, Parma è la seconda città più efficiente d’Italia, appena dietro Pisa.

Così commenta la notizia il sindaco Pizzarotti , capolista al nord est alle Europee con Italia in Comune e +Europa , “Vi ricordate Parma 8 anni fa? Rischiava il fallimento, 870 mln di debito. Oggi è il secondo Comune più efficiente d'Italia e nel 2020 sarà Capitale Italiana della Cultura. Il punto è semplice: noi siamo abituati a fare, non a parlare. Siamo abituati a portare a casa i risultati rimboccandoci le maniche. Chi chiacchiera molto, invece, non porta a casa nulla. Quello che facciamo per Parma si può fare anche per l'Italia".