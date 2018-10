Parma sul podio delle città Green, l'assessore Benassi: "Grandissima soddisfazione, è un punto di partenza"

Parma è al secondo posto in Italia nella classifica delle città Green per l'indagine Ecosistema Urbano di Legambiente. L'Assessore all'Ambiente del Comune di Parma Tiziana Benassi commenta il risultato raggiunto dalla nostra città.

"Oggi sono qui a Milano alla Triennale per la presentazione dell'indagine 'Ecosistema Urbano' fatta da Legambiente che misura le performance ambientali di 100 città italiane. Parma si è classificata al secondo posto: per l'Amministrazione Comunale è una grandissima soddisfazione anche perchè ci collochiamo dopo Mantova e prima di Bolzano, una città del Nord dove tradizionalmente la qualità ambientale è molto alta. Per noi questo non è un punto di arrivo ma di partenza e devo dire che negli ultimi mesi moltissimi riconoscimenti sono stati dati alla città. Vuol dire che questa è la direzione giusta: una città resiliente e un modello di sviluppo sostenibile. Continuiamo così e investiamo sulla mobilità sostenibile per arrivare a raggiungere obiettivi ancora più alti".