Parma2020 deve fermarsi, l'appello di Guerra: "Speriamo niente vada perso"

"Parma Capitale Italiana della Cultura 2020 si deve fermare, ma il suo team continua a lavorare in attesa, in queste ore, di sapere quando ripartirà. Saremo Parma 2021? Io so che saremo più forti di prima. Serve dare un segnale a tutte le persone che ci stanno mettendo così tanta energia. Niente andrà perduto". Lo scrive l'assessore alla Cultura del comune di Parma Michele Guerra sul suo profilo Facebook.