Parmigiana cade dal ponte dello Stirone: chiede 180 mila euro alla Provincia

E' caduta dal ponte dello Stirone ed ha deciso di citare in Tribunale la Provincia di Piacenza. La protagonista dell'episodio è una donna parmigiana che ha chiesto un risarcimento di quasi 180 mila euro. I suoi avvocati, Marco Cabrini del Foro di Parma e Massimo Solari del Foro di Piacenza, lo scorso agosto hanno chiamato in causa l’ente di via Garibaldi. La donna, nel luglio 2016, mentre si stava recando in località Scipione Case Passeri per partecipare ad una camminata notturna nel Parco dello Stirone, è caduta dal ponte. Stava per accingersi ad attraversare a piedi il ponte quando, a suo dire, è inciampata in una crepa formatasi nel marciapiede ed è precipitata nell’alveo del torrente. In seguito all’impatto, la donna ha subìto danni quantificati complessivamente in 179.242,80 euro.

Il ponte collega Scipione (nel territorio di Parma) a Case Trabocchi di Vernasca, ed è di competenza della provincia piacentina. Ora gli avvocati della signora - residente in provincia di Parma - hanno chiamato in causa la Provincia, che intende difendersi in Tribunale (ed ha nominato gli avvocati Angelo Perini, Andrea Perini e Andrea Vitelli dello studio legale associato Perini). L’ente è comunque coperto da assicurazione, nel caso fosse accolta la richiesta della donna.