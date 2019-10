Parmigiano Reggiano Night: 150 ristoranti celebrano il Re dei Formaggi

Un weekend all’insegna del Parmigiano Reggiano! Ieri sono stati 150 i ristoranti che in tutta Italia hanno celebrano il Parmigiano Reggiano con menu dedicati, per esaltarne il gusto e la versatilità. Nella foto, il presidente del Consorzio Nicola Bertinelli - insieme ai numerosi ospiti della Parmigiano Reggiano Night - indossa la t-shirt #iostocolparmigiano che è diventata il simbolo dell’indignazione contro l’accanimento del Governo americano nei confronti dell’agroalimentare di qualità. La Parmigiano Reggiano Night si ripeterà anche questa sera. Partecipare è semplice: basta visitare il sito www.prnight.parmigianoreggiano.it per scoprire quali ristoranti partecipano all’iniziativa.