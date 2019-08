Parmigiano scava buche di 12 metri quadrati sulla spiaggia: il bagnino chiama la Municipale

Ha scavato delle buche per far giocare il figlio sulla spiaggia, a Misano Adriatico, dove si trova per un periodo di vacanza al mare. Le buche però hanno dimensioni considerevoli, 12 metri quadrati, ovvero tre per quattro metri e con la profondità di un metro ed hanno provocato disagi agli altri turisti. Il protagonista del curioso episodio è il parmigiano Antonio Tanzi, che si trova a Misano per una vacanza insieme al figlio di otto anni. Il primo a chiamare gli agenti della Municipale è stato proprio lui: il proprietario dello stabilimento balneare infatti, dopo che si è accorto che le buche erano enormi, gli ha chiesto di smettere poichè gli altri turisti si lamentavano. Così Antonio Tanzi ha chiesto direttamente ai vigili urbani se ci fosse qualche regolamento che vietasse fare buche e gli è stato risposto di no. Gli agenti sono poi tornati, questa volta chiamati dal proprietario, ma non hanno comminato nessuna multa al parmigiano.