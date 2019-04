Paura in Borgo Cantelli, insegue la moglie con un coltello: salvata da un vicino

Momenti di terrore ieri sera in borgo Cantelli, a due passi da via Farini, in pieno centro storico. L'atmosfera tranquilla delle prime ore della sera è stata interrotta da un uomo che si è recato sul posto di lavoro della moglie, che è collaboratrice domestica filippina, e ha tentato di aggredirla con un coltello. L'uomo, che è arrivato urlando ed insultando la donna, ha scavalcato un cancello alto più di due metri e poi ha minacciato la compagna, brandendo un coltello. I condomini si sono allarmati sentendo le urla dell'uomo: uno di loro è intervenuto ed è riuscito a far scappare l'aggressore. Si è messo in mezzo a protezione della donna. Il marito a quel punto è scappato a gambe levate. In pochi minuti sono giunti sul posto i poliziotti delle Volanti, oltre ad un'ambulanza del 118. I sanitari hanno prestato i primi soccorsi alla donna, che è stata trasportata al Pronto Soccorso per accertamenti mentre gli agenti hanno iniziato una caccia all'uomo per trovare ed identificare l'autore dell'aggressione.