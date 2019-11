Paura per una fuga di gas alla Lidl di via Venezia: evacuati personale e clienti

Paura nella mattinata di oggi, domenica 17 novembre, all'interno della Lidl di via Venezia a Parma. E' infatti scattato un allarme per una fuga di gas: sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco e le forze dell'ordine. Il supermercato è stato evacuato per precauzione: i clienti e i lavoratori che in quel momento si trovavano all'interno dell'edificio sono stati fatti uscire. Gli operatori del 115 stanno effettuando gli accertamenti previsti.

Aggiornamenti a breve