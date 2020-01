Permessi Auto Amica Ambiente 2020: tutte le istruzioni e le novità

Da Gennaio 2020 anche i permessi di transito e sosta Auto Amica Ambiente si sono rinnovati: infatti chi rinnova oppure ottiene per la prima volta il permesso AAA riceverà il TAG RFID tecnologicamente avanzato dotato di microchip che offre, tra gli altri vantaggi, quello di poter essere rinnovato online senza bisogno di recarsi agli sportelli. Con il nuovo permesso AAA le operazioni di rinnovo e cambio targa potranno essere effettuate in modo SMART accedendo alla propria area riservata del sito di www.parmaimobility.itcon i diversi sistemi di pagamento gestiti da PagoPA.

Ricordiamo che il permesso AAA viene rilasciato da Infomobility ai residenti nel Comune di Parma che hanno un’automobile alimentata a gpl o a gas metano oppure ibrida e permette di transitare nelle ZTL e sostare nelle zone di sosta a pagamento per un massimo di trenta minuti, con esposizione del disco orario. Il permesso AAA@ viene invece rilasciato a chi è in possesso di un veicolo elettrico. Il costo di emissione è per entrambi i permessi di € 15 per il primo anno, come per tutti gli altri permessi, e € 10 per gli anni successivi. Questi permessi hanno una durata di 365 giorni a partire dalla data di emissione.

“Il nuovo permesso Auto Amica Ambiente dotato di TAG RFID è un altro tassello della riforma della mobilità - spiega l’Assessora alle politiche di sostenibilità ambientale del Comune di Parma, Tiziana Benassi – una riforma che ha come scopo la semplificazione e l’efficienza a servizio del cittadino, per velocizzare e ottimizzare sempre più le operazioni di emissione e di agevolazione della mobilità urbana e della sosta su strada.”