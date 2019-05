Permessi di transito e sosta: validità prorogata al 30 giugno

La validità dei permessi di transito e sosta è prorogata al 30 giugno 2019, questo in considerazione del fatto che è in atto il processo di digitalizzazione della permessistica, finalizzato al superamento dei permessi cartacei a favore di nuovi PASS con RFiD, potenzialmente utilizzabili anche per molteplici servizi alla cittadinanza.

Il gestore del Piano della Sosta per conto del Comune di Parma, Infomobility Spa, sta provvedendo alla consegna dei nuovi PASS. I residenti, infatti, hanno ricevuto a casa la lettera da parte dell'Amministrazione con le indicazioni del caso. Il nuovo permesso, grazie alle sue caratteristiche tecnologiche, consentirà, già per il prossimo anno, di eliminare tutte le operazioni di attesa e file allo sportello.

Per eventuali informazioni è possibile inviare una mail a Infomobility a: permessi@infomobility.pr.it oppure chiamare il numero verde 800.238.630 attivo dal lunedì al venerdì: 8.30-13 e 14-17.