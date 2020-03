Pessola: provinciale di nuovo a doppio senso di marcia

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità sta realizzando un intervento di manutenzione sulla Sp 112 in corrispondenza del ponte vicino all’abitato di Pessola, allo scopo di consolidare le fondazioni del manufatto, danneggiate dall’erosione del rio.

Sulla stessa provinciale sono stati terminati da poco i lavori per la ricostruzione della carreggiata stradale, danneggiata a suo tempo da una frana che aveva imposto il senso unico alternato per un lungo periodo; la strada è ora di nuovo percorribile a doppio senso di marcia.

“La Provincia pone particolare attenzione alla viabilità, sappiamo quanto sia importante per tutto il territorio, in particolare per le zone di montagna”– afferma il Delegato provinciale alla Viabilità Giovanni Bertocchi.