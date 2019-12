Piazza Garibaldi scivolosa: chiusa per la presenza di ghiaccio

Piazza Garibaldi è stata chiusa ieri pomeriggio per la presenza di ghiaccio. Il provvedimento è scattato per impedire che altri parmigiani e parmigiane scivolassero, come avvenuto in alcuni casi nella giornata di ieri, venerdì 13 ottobre. La nevicata che si è verificata nel pomeriggio e le basse temperature, anche sotto zero, che sono seguite, hanno causato numerosi disagi agli automobilisti in vari quartieri della città.