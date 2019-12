Piazzale Dalla Chiesa, Via Trento, Via Monte Altissimo, Viale Bottego: ecco il nuovo sistema di videosorveglianza

Grazie al contributo e all'accordo con il Comune di Parma da parte di un gruppo di cittadini residenti nei palazzi che confinano con Piazzale Carlo Alberto dalla Chiesa, è stato possibile installare e attivare un nuovo sistema di videosorveglianza che vigilerà sul quadrilatero della stazione, oggi diventato un luogo più sicuro e presidiato.

Sono occhi vigili e attenti che “dialogheranno” con la centrale operativa del sistema di videosorveglianza generale della Polizia Locale. Sin dall’inizio, il Comune si è fatto portatore attivo delle richieste ed esigenze dei cittadini che frequentano il piazzale, i quali hanno contribuito economicamente all’attivazione delle telecamere, che oltre alle aree private dei palazzi videosorveglieranno anche le aree pubbliche.

A fronte del contributo economico da parte dei privati, ammontante a circa 25.000,00 euro, il Comune ha messo in campo per la progettazione, l'infrastrutturazione, la pianificazione e il coordinamento di tutti i soggetti privati e pubblici coinvolti esprimendo un impegno economico equivalente al contributo privato. Si tenga altresì conto che l'alimentazione elettrica dell'intero sistema è collegata ad utenze comunali

Il commento dell’assessore Cristiano Casa

“Il precedente governo ci aveva negato un presidio fisso in zona stazione, adducendo motivazioni non convincenti. Tuttavia non ci siamo persi d’animo e, ancora una volta e per conto nostro, abbiamo lavorato in sinergia con i cittadini per rispondere meglio alle richieste di sicurezza della cittadinanza. Con la nuova videosorveglianza, con i numerosi controlli effettuati in questi mesi dalla Polizia Locale, dai Carabinieri e dalla Polizia di Stato, con la chiusura di alcuni esercizi pubblici che creavano degrado, ora possiamo dire che la zona stazione è un luogo più sicuro e presidiato. Voglio ringraziare le forze dell’ordine per lo straordinario lavoro svolto e i residenti per la fattiva partecipazione. Vogliamo continuare su questa strada: più tranquillità per i parmigiani, più protezione e più controllo".

Il commento del comandante Roberto Riva Cambrino

"Questo sistema è il segno di una collaborazione possibile ed integrata in materia di sicurezza urbana tra cittadini e istituzioni. Il flusso di immagini è fruibile dalla Polizia Locale e dalle centrali delle Forze di Polizia dello Stato (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza). Di fatto l'area è monitorata in maniera puntuale e completa e la scelta di strumenti ad alta performanza garantisce un'utilizzabilità delle immagini a garanzia di un'efficace azione investigativa e dissuasiva".