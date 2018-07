"Piazzale della Pace: Lavori infiniti, bivacchi, erba secca e poca sicurezza"

“Circa un anno fa sono iniziati i lavori di ‘riqualificazione’ di Piazzale della Pace, che si sarebbero dovuti concludere ottimisticamente il 27 marzo di quest’anno. Quasi 4 mesi fa. Resta da completare tutta la parte Nord del piazzale che è attualmente transennata impedendo l’accesso da via Verdi”, spiega l'on. Laura Cavandoli consigliere comunale della Lega che ha presentato una interrogazione sottoscritta anche dai colleghi Emiliano Occhi, Maurizio Campari e Luca Ciobani.

“Nel frattempo – prosegue l’avvocato leghista - il prato del piazzale, anche nella parte ultimamente riqualificata, sta diventando secco, l’erba sta ingiallendo e diradandosi e, specialmente dal tardo pomeriggio, non mancano i bivacchi. La città deve sapere quando finiranno i lavori e quando il piazzale, una delle porte di ingresso per il centro storico e passaggio pressoché obbligato per turisti e parmigiani, sarà interamente fruibile.”

“Suggeriamo inoltre al Sindaco – prosegue la Cavandoli - oltre a innaffiare e manutenere il prato, che è già molto rovinato, anche di cancellare le scritte infamanti verso le forze dell’ordine da tempo comparse nel basamento della luce al centro del parco in lato sud, di installare almeno due bagni chimici al fine di sopperire all’assenza di bagni pubblici nel piazzale e prevenire che i portici e i muri della Pilotta diventino orinatoi a cielo aperto con ovvi problemi di igiene e decoro ma anche di convivenza e civiltà”.

I leghisti chiedono infine a Pizzarotti se è ancora in vigore l’ordinanza che vieta il consumo di bevande in vetro nell’area della Pilotta o se si ritiene di riproporla visto l’aumento dei bivacchi sul prato nelle ore tardo pomeridiane e serali e se si intende aumentare i controlli da parte della polizia locale nelle ore notturne per prevenire episodi di violenza e criminalità che anche oggi si leggono sulla stampa locale.