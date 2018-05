Piazze della Sostenibilità: sindaci in videoconferenza per verificare gli obiettivi in linea con Agenzia ONU 2030

Videoconferenza tra i Sindaci delle principali città metropolitane, il Sindaco di Parma Federico Pizzarotti e l'economista Enrico Giovannini. Le Piazze della sostenibilità, è il titolo di un evento promosso da Università di Parma Dipartimento DIA, presso Palazzo del Governatore, che ha aperto il pomeriggio nell'ambito del programma del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2018. A quasi un anno di distanza dalla sottoscrizione della Carta di Bologna per l’Ambiente, le città metropolitane, attraverso i loro Sindaci, discutono come le città stesse possano e debbano assumere il ruolo di protagonista della tutela dell’ambiente e della promozione di uno sviluppo sostenibile, attraverso azioni mirate per la gestione dei rifiuti, per la qualità dell’aria e delle acque, con attenzione all’uso razionale delle energie e sui temi della mobilità sostenibile