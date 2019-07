Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Pietro Andronaco (associazione culturale Forza Civica): scene di ordinario degrado in città. "Questa volta tocca a via Monte Altissimo - dichiara Andronaco - un materasso abbandonato da più di una settimana ai piedi di un albero in una strada già di suo poco curata. Viene da chiedersi, data la vicinanza alla stazione di Parma, se qualche ospite senza fissa dimora ci dorma e ci mangi in attesa del treno, visto il contorno di lattine vuote e avanzi di cibo" - conclude Andronaco.