Pilotta, arrivano bar e ristorante per allontanare il degrado

Dopo una lunga fase di studio e di progettazione giunge finalmente al via il bando di gara per l’affido in concessione dei nuovi servizi accessori della Pilotta, pubblicato da venerdì 19 luglio sul sito di Consip, società del Ministero dell’Economia e delle Finanze al servizio esclusivo della Pubblica Amministrazione, con scadenza il 30 ottobre 2019. Il progetto si inserisce nel piano più ampio di riqualificazione avviato dal Complesso della Pilotta che comprende la trasformazione degli spazi del piano terra in un moderno centro di servizi funzionale non solo ai suoi istituti culturali ma aperto a tutta la cittadinanza, anche in vista dell’appuntamento con Parma2020.