Pioggia, grandine e vento forte a Parma e provincia: alberi caduti, ci sono feriti

Dal caldo al maltempo in pochi istanti. Nel pomeriggio di oggi, lunedì 1 luglio, a Parma e provincia, da Fidenza a Salsomaggiore Terme fino alla Bassa, si sono registrate piogge intense e vento forte. I Vigili del Fuoco hanno lavorato per mettere in sicurezza alcune zone, dopo la caduta degli alberi. A Salsomaggiore Terme in via Porro un albero è caduto su un'auto mentre un altro albero è caduto in tangenziale a Fidenza, provocando forti disagi al traffico. Anche a Parma ci sono stati problemi dovuti al forte vento, tra alberi caduti e rallentamenti alla circolazione. All'interno del parco Cittadella alcuni alberi sono caduti ed hanno ferito lievemente alcuni ragazzi che si trovavano all'interno dell'area verde, in viale San Michele sono caduti alcuni alberi e la circolazione è bloccata. Anche a Vicopo' un albero è caduto su un'auto e una persona è rimasta ferita. Arrivano segnalazioni su alberi caduti a Langhirano e su una forte grandinata a Traversetolo

Albero caduto in via Sette Martiri, foto di Francesco Fra

