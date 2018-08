Piste ciclabili: ecco tutti i lavori estivi

Mentre i cittadini sono in vacanza prosegue a pieno ritmo l'attività dei cantieri stradali di Parma. Per rigenerare ed estendere la rete ciclabile cittadina e migliorare la visibilità reciproca fra auto, pedone e bicicletta sono diversi gli interventi che il Comune di Parma - Servizi Ambiente e Lavori Pubblici hanno realizzato per rispondere ad un’esigenza condivisa di muoversi in modo piacevole e sicuro.

In Via Trento sono partiti i lavori per attuare la nuova pista ciclabile che collegherà, senza interruzioni, la stessa via Trento con via San Leonardo fino a via Matilde Serao. Verranno rigenerati tratti esistenti, ma sarà estesa anche nelle porzioni attualmente mancanti. Terminato questo tratto, verrà effettuato un importante intervento di riqualificazione della ciclabile di via Europa, con il rifacimento dei tratti degradati, ricucitura dei tratti mancanti e rigenerazione della segnaletica con il miglioramento degli attraversamenti ciclo-pedonali.

“La visione di una città a misura di pedoni e ciclisti - dove gli spazi urbani tra chi sceglie di muoversi a piedi, in bici, in bus o in auto sono equilibrati e in armonia - inizia a prendere forma." Ha commentato soddisfatta l'Assessora alla Politiche di Sostenibilità Ambientale che di recente ha già riaperto una rinnovata pista ciclabile a San Pancrazio "Concretamente. E l’estate, periodo di ferie per molti, è il periodo migliore per gli interventi degli addetti ai lavori, con l’intenzione di intralciare in modo marginale il flusso degli spostamenti. E con l’autunno potremmo tutti beneficiare di una rete migliore e più estesa di piste ciclabili.“

Gli interventi sulla sede stradale delle piste ciclabili seguono lavori che hanno messo in sicurezza - in particolare - i punti di interferenza fra auto, bici e pedoni con un occhio di riguardo per chi sceglie la mobilità dolce (intersezione via Zarotto-rotatoria via Mantova, area antistante centro sportivo “Maurizio Casalini” in via Confalonieri, intersezioni ponte Caprazucca-viale Maria Luigia-Lungo Parma).

Nello specifico:

pista ciclabile via Trento-via San Leonardo-via Matilde Serao:

ü 1° tratto da via Palermo a via Pasubio: riqualificazione della pista ciclabile esistente. Messa in sicurezza dell’attraversamento via Trento-via Palermo con l’abbattimento delle barriere architettoniche e la messa in sicurezza degli attraversamenti ciclo-pedonali esistenti ;

ü 2° tratto da via Pasubio a via Venezia: realizzazione di una nuova pista ciclabile sul lato est e riqualificazione della segnaletica sul lato ovest (pista esistente);

ü 3° tratto intersezione via Trento-via San Leonardo-via Cagliari-via Venezia: riqualificazione dell’intersezione per il miglioramento della mobilità ciclopedonale mediante la trasformazione degli attraversamenti pedonali in nuovi attraversamenti ciclopedonali;

ü 4° tratto da via Cagliari a via Prampolini: realizzazione di una nuova pista ciclo-pedonale sul lato ovest mediante risezionamento del marciapiede esistente;

ü 5° tratto da via Prampolini a via Matilde Serao: riqualificazione della pista ciclabile esistente;

ü 6° tratto da via San Leonardo a via Matilde Serao: realizzazione di un nuovo attraversamento ciclo-pedonale protetto e realizzazione di una nuova pista ciclopedonale in via Serao su corsia riservata con riqualificazione/realizzazione nuova illuminazione pubblica.

pista ciclabile via Europa:

ü Riqualificazione di tutto il tratto, mediante il rifacimento di tratti di marciapiede, rigenerazione della segnaletica e di tutti gli attraversamenti ciclopedonali.



Nel complesso, l’Amministrazione comunale ha messo in campo per questi interventi elencati nel dettaglio, proprie risorse in due tranche di bilancio pari a € 440.000 e € 420.000.

“La pianificazione degli interventi è il risultato di un percorso di progettazione partecipata fra assessorati e di raccolta delle istanze dei cittadini tramite i CCV (Consigli Cittadini Volontari). Le richieste e le proposte sono state valutate insieme ai tecnici del settore che hanno lavorato alla progettazione. A Parma Infrastrutture è stata affidata la realizzazione. Un bel lavoro di squadra!" conclude l’Assessore Benassi.

