Più di 1.500 controlli, i parmigiani continuano a violare le regole: 75 sanzioni

E' ancora alto il numero di persone sanzionate per il mancato rispetto delle ordinanze e dei decreti per il contenimento del contagio da coronavirus. Nella giornata di ieri, giovedì 16 aprile, infatti, le forze dell'ordine hanno sorpreso 75 persone che stavano effettuando spostamenti non consentiti. I controlli effettuati sono stati più di 1.500: oltre alle multe altre due persone sono state denunciate per aver certificato il falso. Le verifiche nei confronti dei titolari dei locali sono state, sempre nel corso della giornata del 16 aprile, più di mille. In questo ambito è stato sanzionato solo il proprietario di un'attività commerciale.

