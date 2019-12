Pizzarotti: "Con il nuovo Governo nel 2020 arriveranno 50 agenti in più a Parma"

Sulla sicurezza delle nostre città "è Roma che deve prendere provvedimenti, lo dico da tempo: ogni volta che cambia un ministro dell'Interno, richiedo sempre un incontro per avere più forze dell'ordine sul territorio e leggi più efficaci". Così il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, in un colloquio con Labparlamento.it. "Salvini è l'unico che ci ha fatto incontrare un sottosegretario - critica Pizzarotti -. Recentemente, invece, ho avuto un incontro con il ministro Luciana Lamorgese: nel corso del 2020 arriveranno 50 forze dell'ordine in più in città. Siamo sotto organico da tempo, lo Stato deve fare di più per le proprie città. Il ministro Lamorgese, a differenza del predecessore, ha dimostrato sensibilità e competenza