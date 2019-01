Pizzarotti contro le scritte sui muri: "Il decoro è triste per gli zozzoni come te"

Federico Pizzarotti torna a prendere posizione contro le scritte sui muri. Ecco il commento del primo citttadino alla scritta 'Il decoro è triste'. "Il decoro è triste per gli zozzoni come te. Tranquillo/a che appena ti troviamo con le telecamere di videosorveglianza facciamo sì che il decoro cominci a piacerti. E dal simbolo raffigurato chiederei alle forze dell'ordine di indagare in quegli ambienti, non possiamo continuare a pulire quello che questi zozzoni fanno in città. A presto maleducati!"