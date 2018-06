Pizzarotti e Casa incontrano l'ambasciatore d'Italia in Svizzera

Il sindaco Pizzarotti e l'assessore al Commercio e al Turismo Cristiano Casa Ambasciatore d'Italia in Svizzera hanno ricevuto in Municipio l'ambasciatore italiano in Svizzera Marco del Panta. All'incontro era presente anche Alessandra Foppiano Direttore di Parma Alimentare.

La visita dell'ambasciatore alla nostra città è servita per rafforzare e implementare le iniziative volte alla promozione turistica e dei prodotti di Parma in Svizzera. "In particolare" hanno sottolineato il Sindaco Pizzarotti e l'assessore Casa "ci stiamo confrontando da qualche mese con l'ambasciatore affinchè in occasione della terza edizione della settimana della cucina italiana nel mondo, il prossimo novembre, Parma sia protagonista nel paese elvetico. Sarà un importante momento di promozione turistica e dei prodotti di Parma nel paese più ricco del mondo".

Dopo uno scambio di doni, il Sindaco e l'assessore Casa hanno ribadito il piacere di ricevere l'ambasciatore "siamo veramente lieti di questa visita, certi della prosecuzione di un rapporto che ci vede legati e che ci offrirà grandi opportunità nel prossimo futuro in un paese interessante per la nostra città e per le nostre imprese".