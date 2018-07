Pizzarotti incontra il direttore della Scuola di Formazione Penitenziaria

Nel pomeriggio incontro informale tra il Sindaco Pizzarotti e il Direttore della Scuola di Formazione della Polizia Penitenziaria della Certosa Dario Aureli. Il Dott. Aureli, da meno di un anno ricopre l'incarico che lo pone alla Direzione dell'Istituto di formazione della Certosa, e tra qualche settimana presiederà la cerimonia di giuramento per i 139 allievi che sono arrivati alla conclusione del loro percorso di istruzione. L'attività peculiare della Scuola e le possibili occasioni di collaborazione in un luogo così "parmigiano" come la Certosa, sono state al centro dell'incontro.