Pizzarotti incontra l'ambasciatrice del Vietnam in Italia

E' stato un incontro cordiale e costruttivo quello che si è svolto, questa mattina, in municipio, tra il sindaco, Federico Pizzarotti, ed un delegazione guidata dall'ambasciatrice del Vietnam in Italia, Nguyen Thi Bich Hue, accompagnata dal consigliere commerciale Nguyễn Đức Thành e da Nguyen Lan Houng. Con loro anche i rappresentanti della Camera di Commercio Italia Vietnam con il Presidente Fulvio Albano, il Segretario Generale Walter Cavrenghi, il console onorario del Vietnam a Torino e Genova Sandra Scagliotti. L'ambasciatrice si trova a Parma in un tour volto a promuovere i rapporti commerciali tra il Vietnam e la città ducale.