Pizzarotti: "Manteniamo la calma: oggi incontro con tutti i sindaci della provincia"

Il sindaco di Parma Federico Pizzarotti aggiorna su Facebook i cittadini rispetto all'emergenza sanitaria in corso. "Siamo al lavoro, costantemente, assieme a tutti gli Enti preposti: ora l'obiettivo principale è di applicare nel modo più responsabile e corretto possibile l'ordinanza emessa dalla regione Emilia-Romagna. Proprio per questo, oggi pomeriggio ci sarà un incontro in Prefettura tra tutti i sindaci del territorio: ci saranno maggiori chiarimenti, anche su come bisogna operare e lavorare in sinergia nei prossimi giorni".

"Ieri la telefonata di Alert System - prosegue il primo cittadino - ha funzionato e ha informato la città a dovere, non escludiamo di sfruttarla ancora in orari più adeguati: ieri è avvenuta dopo le 22.00 perché la riunione si era protratta. Serve la collaborazione di tutti i cittadini applichiamo i consigli degli esperti, seguiamo passo per passo le informazioni e, soprattutto, manteniamoci calmi e senza allarmismi. Le istituzioni ci sono e lavorano costantemente. E il tempo di lavorare insieme, ognuno per la propria parte".