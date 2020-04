Pizzarotti: "Parma capitale della cultura? Ci faremo trovare pronti"

"Il Ministero della Cultura sta lavorando per far sì che Parma rimanga Capitale della Cultura nel 2021, per recuperare tutto quello che di buono e con grandi sforzi abbiamo messo in campo, prima di questo maledetto virus. E se così sarà, noi, da parmigiani, come sempre ci faremo trovare pronti". Con queste parole scritte sul suo profilo Facebook, il sindaco Federico Pizzarotti dà la carica alla città in attesa della decisione ufficiale per Parma capitale italiana della cultura.

