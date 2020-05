Pizzarotti preoccupato: "Vinceremo, ma siate responsabili"

"Rivolgo un appello a tutti. E' il primo fine settimana dall'inizio della fase 2, giunta dopo un periodo che non è necessario ricordare: abbiamo tutti negli occhi e nella mente il ricordo della fase 1. Respirare libertà e spensieratezza è il desiderio di ognuno di noi: chiunque ha il diritto e il bisogno di riabbracciare la propria vita. Ci arriveremo perché, alla fine, saremo noi a vincere". Il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, esprime tutta la sua preoccupazione per il primo week end della fase due. Con un post su Facebook invita tutti alla responsabilità, adottando misure necessarie per evitare il contagio.

"Ad oggi non c'è nessun vaccino e niente che possa garantire sicurezza contro questo virus. Perciò questa sera e domani sera siate responsabili, siate rispettosi delle regole: distanziamento di 1 metro, utilizzo delle mascherine, no assembramenti. Lo sappiamo: sono le armi più efficaci che abbiamo per battere il virus, i numeri e il rallentamento del contagio lo stanno ampiamente confermando. E' giusto passare il fine settimana con spensieratezza, ma nel pieno rispetto delle regole che la nostra società si è data. Rivolgo l'appello a tutti: facciamo la nostra parte. siate responsabili".