Pizzarotti sulla riapertura dei Musei Civici: "Verso la città che conosciamo"

"Ogni giorno è un passo verso la Parma che conosciamo, in sicurezza ma in libertà". Il sindaco di Parma Federico Pizzarotti su Facebook commenta così la riapertura dei musei civici della città: "Abbiamo riaperto i musei civici della città, come la Pinacoteca Stuard, il Castello dei Burattini o la Casa del Suono. Dal 15 ricordo invece che riaprono cinema e teatri. Ogni giorno è un passo verso la Parma che conosciamo, in sicurezza ma in libertà"

