Polizia Locale: ecco la nuova tecnologia video installata sulle auto per un controllo a 360 gradi

In conferenza l’Assessore alla Sicurezza Cristiano Casa, il Comandante della Polizia Municipale Roberto Riva Cambrino unitamente a Mrs. Hila Freiman-Kareev CEO di Safer Place hanno presentato una innovativa ed avanzata tecnologia video-based in grado di incrementare la sicurezza sulle strade, ridurre l’incidentalità e migliorare la qualità della vita. Al termine della presentazione gli interessati sono saliti a bordo del veicolo per vedere da vicino la strumentazione. La soluzione SaferTraffic Mobile di Safer Place Ltd, già utilizzata in numerose città dell’area EMEA, è oggi in uso a Parma.

Parma è il sesto comune italiano ad adottare la più avanzata tecnologia per la sicurezza Urbana e Stradale. L’avanzato sistema è basato su tecnologia video ed è installato all’interno delle autovetture della Polizia Locale. Esso consente di rilevare a 360° intorno al veicolo le violazioni al Codice della Strada, quali ad esempio l’uso del cellulare in auto, il mancato diritto di precedenza, il superamento della striscia continua, il passaggio con il rosso e molte altre. SaferTraffic Mobile consente inoltre di identificare in tempo reale i veicoli rubati, quelli privi di assicurazione, che abbiano la revisione scaduta o già sottoposti a sequestro amministrativo e/o penale.

“Con questa nuova dotazione abbiamo uno strumento di controllo che sarà in grado di aumentare sensibilmente la sicurezza della città, sia stradale che in senso generale. Va dato merito al comandante Riva Cambrino di averci proposto questo strumento all'avanguardia ed io ho subito accolto l'idea e nel giro di pochi mesi siamo così riusciti a dotare la nostra città di questa auto che è in pratica un centro operativo mobile. Il primo scopo è quello di aumentare l'efficacia della lotta a chi usa il cellulare alla guida. È un comportamento pericolosissimo quanto difficile da sanzionare che le telecamere presenti in questa auto potranno riprendere senza possibilità di errore o di contestazione. Un altro punto importante è la possibilità di monitorare i punti in cui vengono segnalati assembramenti di persone in modo puntuale e preciso e senza rischi per i nostri agenti. Inoltre si potranno controllare in tempo reale e senza faticosi accertamenti i parcheggi selvaggi negli spazi per disabili e infine ci sarà un ulteriore passo avanti nell'individuazione dei veicoli che sono privi di copertura assicurativa” ha sottolineato Casa.

“La presenza di veicoli di Polizia Municipale dotati di questa tecnologia che potenzialmente potranno pattugliare il territorio h24 e 365 giorni l’anno, consentirà di aumentare la sicurezza cittadina. Questo non è un sistema per fare cassa con le multe. Ce ne sarebbero altri meno laboriosi e più semplici da utilizzare. Con questa nuova vettura, che è in pratica un centro di videosorveglianza mobile di ultima generazione, l'obiettivo è di aumentare la sicurezza della circolazione e anche di essere di ausilio per situazioni critiche per la vivibilità delle persone dovute a problemi di disturbo della quiete. E la priorità sarà quella del contrasto di chi telefona alla guida perché purtroppo molti degli incidenti che rileviamo sono dovuti alla distrazione che provoca. Daremo massima pubblicità a questo strumento.

L'ideale sarebbe che si arrivasse a non rilevare più questa infrazione. E per questo si deve sapere che ora abbiamo uno

strumento in grado di rilevarla senza margini di errore” ha concluso il Comandante Riva Cambrino. Nel suo intervento invece il Comandante Dott. Riva Cambrino si è soffermato su aspetti maggiormente operativi: “Grazie a questa soluzione, sarà migliorato l’accesso dei pedoni ai marciapiedi, offrendo un beneficio alla popolazione vulnerabile, come disabili, bambini o anziani. Inoltre, permetterà di migliorare la qualità della vita degli automobilisti, grazie allo snellimento dei flussi di traffico e alla sensibile riduzione dei parcheggi in doppia fila e della conseguente ostruzione delle

corsie”.

"Siamo onorati di giocare un ruolo chiave nel miglioramento della sicurezza stradale e della qualità della vita per i cittadini di Parma”, ha infine dichiarato Mrs. Hila Freiman-Kareev, Amministratore Delegato di Safer Place. “Vi è un crescente bisogno di soluzioni tecnologiche che aiutino ad incrementare l’ordine pubblico, riducano gli incidenti, favoriscano il flusso del traffico e creino deterrenti. Siamo fieri di annoverare la Città di Parma, tra quelli che Safer Place non considera Clienti ma Partner”, ha concluso Mrs. Kareev.

