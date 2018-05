Municipale, dal 28 maggio sarà attiva 24 ore: scatta il turno dall'1 di notte alle 7 di mattina

Una pattuglia della Polizia Muncipale al lavoro anche di notte, in un turno che partirà dall'una di notte e terminerà alla sette del mattino. Una pattuglia che vedrà la presenza di un ispettore e due agenti per coprire il turno delle 24 ore. Dopo varie trattative l'accordo con il corpo è stato raggiunto: l'assessore Casa ha predisposto le nuove norme, in accordo con gli agenti che, su base volontaria, potranno partecipare al nuovo progetto. I compiti della pattuglia riguarderanno principalmente i rilievi per gli incidenti stradali, con l'obiettivo di sgravare le altre forze di polizia da questo ambito: polizia e carabinieri potranno così concentrarsi sul lavoro di contrasto alla criminalità.